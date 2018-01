Prognoza na dziś: chłodno i wietrznie, ale na ogół pogodnie

Czasem słońce, czasem deszcz. Na horyzoncie ochłodzenie - 08-01-2018 Z dnia na dzień będzie coraz chłodniej. Pod koniec tygodnia temperatura wyniesie od -1 do 3 stopni Celsjusza. Miejscami powieje silniejszy wiatr. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

We wtorek na ogół będzie słonecznie. Od południa jednak postępować będzie stopniowy wzrost zachmurzenia. Na południowym zachodzie może wystąpić słaby deszcz lub mżawka. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami dość silny w porywach do 50-70 km/h z kierunku południowo-wschodniego. Ciśnienie będzie spadać i w południe wyniesie 1020 hPa.

We wtorek największa wilgotność będzie na południowym zachodzie Polski, wyniesie powyżej 70 procent. Na północnym wschodzie powietrze będzie najsuchsze, z wilgotnością poniżej 60 proc. W całym kraju odczuwalne będzie zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Na ogół słonecznie. Temperatura dojdzie do 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 50 km/h południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe wyniesie 1033 hPa.

KRAKÓW

Rano pogodnie, w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 50 km/h południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe 999 hPa.

POZNAŃ

Rano pogodnie, w ciągu dnia wzrost zachmurzenia. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe 1013 hPa.

WARSZAWA

Rano będzie słonecznie, potem zachmurzenie stopniowo będzie wzrastać. Temperatura osiągnie do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 50 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe do 1020 hPa.

WROCŁAW

Rano pogodnie, potem nastąpi szybki wzrost zachmurzenia. Możliwy słaby deszcz lub mżawka. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie z tendencją spadkową, w południe osiągnie 1002 hPa.