Prognoza na pięć dni: będzie nawet 13 stopni

Silny wiatr i marznące opady. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW - 14-12-2019 W najbliższych godzinach pogoda będzie stwarzała zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Obowiązuje też prognoza zagrożeń, według której mogą pojawiać się marznące opady. czytaj dalej

Pogodnie w całym kraju

W niedzielę pogodnie będzie tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Deszcz spodziewany jest na Suwalszczyźnie, a na Podlasiu może spaść deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na północy rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Początek tygodnia będzie pogodny w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr.

We wtorek wszędzie będziemy mogli liczyć na słońce. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Nawet 13 stopni

Środa także zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Czwartek nie przyniesie zmiany w pogodzie - w całym kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.