Prognoza na pięć dni: jeden deszczowy dzień, później piękna jesień

Prognoza pogody na dziś: pogodnie, gdzieniegdzie spadnie przelotny deszcz - 02-11-2018 Piątek dla większości kraju zapowiada się pogodnie, jednak w kilku regionach spadną przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Do 20 stopni

W sobotę na Nizinie Szczecińskiej, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Małopolsce i Ziemi Świętokrzyskiej będzie dość pogodnie. W pozostałych regionach niebo przykryją chmury. Wystąpią też opady deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje przeważnie z południowego wschodu.

W niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 20 stopni na Podkarpaciu. Wiatr okaże się na ogół umiarkowany, okresami silniejszy. Powieje z południowego wschodu.

Początek tygodnia z niewielkim zachmurzeniem

Również w poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Pogodnie w całym kraju

We wtorek niebo nad całą Polską będzie pogodne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje umiarkowanie z południowego wschodu.

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (ventusky.com)

Pełnia słońca

W środę w całej Polsce będziemy cieszyć się pełnią słońca. Temperatura wyniesie maksymalnie od 12 st. C do 16 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się na ogół umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni.