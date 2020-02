Prognoza na pięć dni: najpierw wiosna, potem zima

Przed nami kilkanaście niebezpiecznych godzin. Alertów przybywa - 16-02-2020 W najbliższych godzinach pogoda będzie stwarzała zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla części województw. Alarmy jeszcze dziś mogą obowiązywać na terenie niemal całego kraju. czytaj dalej

W poniedziałek na niebie pojawi się zachmurzenie zmienne. Miejscami należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Podlasiu do 15 st. C w Małopolsce. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Miejscami, zwłaszcza w północnej części kraju, jego porywy mogą być silniejsze - w strefie brzegowej osiągną ponad 70 kilometrów na godzinę. W górach powieje z prędkością 90-120 km/h.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Sprawdź, gdzie obowiązują.

Silny wiatr zacznie się uspokajać

We wtorek na Podkarpaciu, Pomorzu i Ziemi Lubuskiej prognozowane są przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr, który okresami w porywach będzie rozpędzał się do 40-60 km/h powieje z południowego zachodu. W strefie brzegowej porywy wiatru mogą przekraczać 60 km/h.

Środa zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodzie i w centrum przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Wideo Prognozowane porywy wiatru w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Szansa na śnieg

Czwartek na północy i zachodzie będzie pogodny. W pozostałych regionach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W piątek pogodnie będzie jedynie na Pomorzu. W pozostałej części kraju należy spodziewać się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)