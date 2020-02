Prognoza na pięć dni: zimowe opady i silny wiatr

Bilet z Wuhanu w jedną stronę. Tak wyglądała ewakuacja Polaków - 08-02-2020 Panika zaczęła się 23 stycznia, gdy na dwa dni przed chińskim nowym rokiem zamknięto transport publiczny. Przestała jeździć komunikacja, zamknięto metro i lotnisko. Wuhan odcięto od świata, a my poczuliśmy się tak, jak gdybyśmy odbywali karę w kilkumilionowym więzieniu, na które patrzył cały świat - relacjonuje Arek Rataj, autor fotoreportażu, dokumentującego ewakuację Polaków z epicentrum koronawirusa. czytaj dalej

Popada deszcz i deszcz ze śniegiem

W niedzielę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie wzrastające od zachodu do dużego. Na Pomorzu Zachodnim wieczorem możliwe są słabe opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę. Na Pomorzu i przedgórzach może osiągnąć prędkość do 70 km/h, w górach powyżej 100 km/h.

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami deszczu do 5-20 l/mkw. Termometry pokażą od 7 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni, dość silny, w porywach początkowo powieje do 80-100 km/j, później do 60-90 km/h. W górach może wiać z prędkością powyżej 100 km/h.

Na wtorek synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz ze śniegiem do 1-5 l/mkw., na północnym wschodzie kraju spadnie do 5 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr zachodni, dość silny, w porywach powieje do 60-90 km/h, w górach powyżej 100 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach

Miejscami sypnie śniegiem

W środę na północy kraju będzie pochmurno z niewielkimi opadami śniegu do 1-3 cm. Poza tym synoptycy prognozują rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h, w górach powyżej 100 km/h.

Czwartek zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami. Na Podlasiu wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 cm. Termometry pokażą od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek