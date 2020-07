Prognoza na sierpień i wrzesień. "Widać w niej pewną tendencję"

Alerty IMGW. W kilku regionach "spodziewamy się najsilniejszych burz" - 16-07-2020 Na przeważającym obszarze kraju w czwartek obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami z gradem. Niebezpiecznych zjawisk należy spodziewać się też w kolejnych dniach. czytaj dalej

Prognoza na sierpień

Z wyliczeń superkomputerów Amerykańskiej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) wynika, że w Polsce w nadchodzących dwóch miesiącach będzie chłodniej niż zwykle o tej porze roku. Jak zaznaczył prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, to ogólna i wstępna prognoza, która może się jeszcze zmienić, jednak widać w niej pewną tendencję.

Na mapie pokazującej prognozę na sierpień niebieskim kolorem zaznaczone są odchylenia temperatury o około 1 stopień Celsjusza poniżej średniej.

- Z tej prognozy wynika, że będzie to w naszej części Europy, w Polsce, miesiąc chłodniejszy od przeciętnego - powiedział Wasilewski.

Średnia temperatura poniżej normy może też utrzymywać się w dużej części Półwyspu Bałkańskiego i Turcji. Wyróżnia się też Norwegia oraz Dania. Powyżej normy powinno być tylko w Portugalii i zachodniej części Hiszpanii.

Wstępna prognoza pogody na sierpień (NOAA)

Prognoza na wrzesień

W prognozie na wrzesień ponownie w Europie Środkowej, w tym w Polsce, widać odchylenie od średniej temperatury o około jeden stopień Celsjusza. - To również oznacza, że wrzesień może być chłodniejszy od przeciętnego - zwrócił uwagę Tomasz Wasilewski.

W większości europejskich krajów temperatura utrzyma się na poziomie średniej wieloletniej. Więcej niż zwykle na termometrach powinno być na przeważającym obszarze Hiszpanii, Portugalii i częściowo w Rosji.

Wasilewski wskazał, że do tej pory w lipcu, prawie codziennie, zwłaszcza na północy kraju, temperatura była niższa od średniej. - Prognoza na sierpień i wrzesień mówi również o tym, że będzie chłodniej niż zwykle o tej porze roku. (...) Tendencja rysuje się dość istotna - podsumował.

Wstępna prognoza pogody na wrzesień (NOAA)

A co w najbliższych dniach?

Pogoda na dziś: gwałtowne zjawiska w całej Polsce - 16-07-2020 Czwartek pod znakiem burz i opadów deszczu w całym kraju. W czasie wyładowań atmosferycznych wiatr w porywach osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Termometry w ciągu dnia pokażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

W czwartek nad Polską przemieszcza się chłodny front atmosferyczny z opadami deszczu. W ciągu dnia będzie przesuwać się na wschód, przynosząc burze. Wyładowania atmosferyczne możliwe są w całej Polsce, jednak jak zaznaczył Wasilewski, "na Suwalszczyźnie, na Warmii i Mazurach, na Podlasiu spodziewamy się najsilniejszych burz i największych sum opadów" - Północny wschód wyróżniamy - dodał.

- Patrzymy z nadzieję na wyż, który znajduje się na zachodzie Europy, bo ten wyż to jak zwykle obszar wysokiego ciśnienia z dobrą pogodą, który ma zamiar sięgać do Europy Środkowej - powiedział prezenter. Jednak jak wyjaśnił, "niekoniecznie będzie mu się to udawać".

- Na zachodzie Europy ma zapewniać świetną pogodę, ale my niekoniecznie musimy dostać się pod wpływ tego wyżu albo będziemy dostawać się z przerwami - tłumaczył.

W kolejnych dniach nad Bałkanami może utworzyć się niż, z którym wiąże się wilgotne, parne i duszne powietrze.

- Może zdarzyć się w trakcie weekendu nawet 28 stopni w Polsce, natomiast (...) będą też burze i przelotne opady deszczu - zaznaczył Wasilewski. - Wyż czasami będzie poprawiać pogodę, dlatego aura będzie mieszana - dodał.