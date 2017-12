Prognoza na sylwestra. Sprawdź, co szykuje pogoda na koniec roku

Zamiast mrozu wiosenna pogoda. Dlaczego ostatnie dni roku są tak ciepłe? - 27-12-2017 Front atmosferyczny znajdujący się na północy Europy otworzył drogę ciepłym masom powietrza. Z tego powodu w Polsce temperatura wzrasta do 10 stopni, a nawet do wyższych wartości. Taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez kilka dni. Na antenie TVN24 zawiłości pogodowe tłumaczył prezenter pogody TVN Meteo Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Chłodny piątek

W czwartek prawie w całym kraju możemy spodziewać się opadów, od 3 do 8 litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie popada także deszcz ze śniegiem. Nie będzie padać tylko na północnym wschodzie Polski. Będzie także ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na zachodzie, przez 8 na Dolnym i Górnym Śląsku do 10 na południowym wschodzie kraju. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu z prędkością do 60 kilometrów na godzinę. W górach spodziewamy się halnego.

Niemal w całej Polsce prognozowane są opady deszczu ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie także samego śniegu. Jedynie w Wielkopolsce i na południowym zachodzie zza chmur wyjrzy słońce, którego nie zakłóci deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3-4 w centrum do 5 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Słoneczna sobota

Sobota będzie dość pogodna. Jedynie dla regionów zachodnich prognozuje się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie przez 4 st. C w centrum do 7 na południowym zachodzie. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Jego prędkość w porywach dojdzie do 40-60 km/h.

Brzydki koniec roku

Rok 2017 pożegna się z nami w niedzielę deszczem, który popada w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum do 10 st. C na południowym zachodzie. Dość silny i silny wiatr powieje z południowego zachodu z prędkością w porywach dochodzącą do 60-80 km/h.

Noc sylwestrowa ciepła, ale...

Nowy Rok nie lepszy

W całym kraju prognozuje się opady deszczu, jednak w wielu miejscach możliwe są rozpogodzenia. Jedynie na południowym wschodzie Polski będzie to deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Podkarpaciu, przez 4 st. C na północy i w centrum do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.

Rok 2018 nie powita nas słońcem. Jedynie na południowym wschodzie może się przejaśniać, choć wystąpią tu opady deszczu. W pozostałych regionach będzie padać. Termometry wskażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie przez 7 st. C w centrum i na północnym zachodzie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie dość silny i silny, południowo-zachodni. Powieje w porywach z prędkością do 60-80 km/h.