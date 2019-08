Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW. Możliwe alerty nawet drugiego stopnia

Prognoza pogody na dziś: burze z gradem i upały - 07-08-2019 W środę możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz - lokalnie z gradem. Termometry pokażą maksymalnie 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Jak powiedział synoptyk tvnmeteo.pl Wojciech Raczyński burze, które wystąpią w środę po południu, związane będą z ciepłym wycinkiem zwrotnikowej masy powietrza i obniżającym się frontem chłodnym w kierunku południowo-wschodnim. Na południu kraju miejscami temperatura sięgnie 30 stopni Celsjusza, a im wyższa temperatura powietrza, tym wyładowania są gwałtowniejsze. Szczególnie gwałtowne burze powstawać będą w wycinku ciepłym i na froncie, towarzyszyć im będą opady deszczu o sumie 20-40 litrów wody na metr kwadratowy i porywisty wiatr rzędu 90 kilometrów na godzinę.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje w środę wydać ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Alarmy mogą obowiązywać w województwach:

- podkarpackim, spadnie tam do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwy jest grad. W czasie burz wiatr w porywach powieje do 90 kilometrów na godzinę, w nocy do 110 km/h;

- świętokrzyskim, spadnie tam do 60 l/mkw. Możliwy jest grad. W czasie burz wiatr w porywach powieje do 90 kilometrów na godzinę, w nocy do 110 km/h;

- małopolskim, spadnie tam do 60 l/mkw. Możliwy jest grad. W czasie burz wiatr w porywach powieje do 90 kilometrów na godzinę, w nocy do 110 km/h;

- śląskim, spadnie tam do 60 l/mkw. Możliwy jest grad. W czasie burz wiatr w porywach powieje do 90 kilometrów na godzinę, w nocy do 110 km/h;

- opolskim, spadnie tam od 25 do 35 l/mkw., lokalnie do 60 l/mkw. Miejscami pojawią się burze, podczas których wiatr w porywach powieje do 70 km/h;

- dolnośląskim, spadnie tam od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. Miejscami pojawią się burze podczas których wiatr w porywach powieje do 70 km/h;

- mazowieckim, spadnie do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw., wiatr w porywach powieje do 90 km/h, lokalnie w nocy do 100 km/h. Miejscami pojawią się opady gradu;

- lubelskim, spadnie tam do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw, wiatr w porywach powieje do 90 km/h, lokalnie w nocy do 100 km/h. Miejscami wystąpią opady gradu.

IMGW może wydać jeszcze ostrzeżenia pierwszego stopnia przed:

- burzami z gradem - w województwach wielkopolskim i łódzkim, spadnie tam od 15 do 30 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 70-90 km/h;

- intensywnymi opadami deszczu z burzami - w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim, spadnie tam od 10 do 25 l/mkw., lokalnie 35-40 l/mkw.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na środę

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak mówi definicja IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.