Nawet 7 stopni, ale też zawieje i zamiecie śnieżne - 12-01-2019 Najbliższe dni w pogodzie przyniosą nam kolejne opady śniegu. Należy spodziewać się też zawiei śnieżnych. Na zachodzie termometry pokażą kilka stopni. Chłodniej będzie na wschodzie, możliwy jest tam lekki mróz. czytaj dalej

Ostrzeżenia hydrologiczne

W kilku regionach kraju wzrasta temperatura, a to powoduje roztapianie się śniegu zwiększające ryzyko wystąpienia podtopień. Wydano ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia w dwóch województwach.

Na terenie województwa wielkopolskiego w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w zlewni Baryczy prognozuje się wzrosty stanów wody w strefie wody średniej i wysokiej. W Odolanowie na Kurochu stan wody będzie utrzymywał się powyżej stanu ostrzegawczego, z możliwością wzrostu do stanu około alarmowego. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do godziny 9.

Alert hydrologiczny obowiązuje również na terenie woj. dolnośląskiego. W związku z prognozowanymi opadami deszczu i wzrostem temperatury, powodującymi topnienie pokrywy śnieżnej, na obszarach położonych poniżej 600-700 m n.p.m. IMGW prognozuje lokalne wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Największe wzrosty spodziewane są w zlewniach Kaczawy, Bobru i Kwisy oraz Nysy Łużyckiej. W Kanclerzowicach na Sąsiecznicy stan wody będzie utrzymywał się powyżej stanu alarmowego. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 w poniedziałek.

Ostrzeżenia hydeologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę mogą zostać wydane ostrzeżenia meteorologiczne:

- pierwszego stopnia przed oblodzeniami na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Synoptycy IMGW prognozują spadek temperatury powietrza w dzień poniżej zera stopni Celsjusza;

- pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach: łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim. Prędkość wiatru w porywach ma osiągać 70-80 kilometrów na godzinę;

- pierwszego stopnia przed opadami śniegu w województwie śląskim. Miejscami opady w rejonach górskich mogą być o natężeniu umiarkowanym, powodującym przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 centymetrów.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

W poniedziałek aura także może stać się niebezpieczna. Na ten dzień synoptycy IMGW mogą wydać ostrzeżenia:

- pierwszego stopnia przed oblodzeniami w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskimi śląskim. Oblodzenia spowodują zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników;

- pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wiatr w porywach będzie osiągał prędkość od 65 do 80 km/h.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Prognoza zagrożeń na wtorek

Na wtorek IMGW planuje wydać w woj. pomorskim ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silny wiatrem. Synoptycy prognozują tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, a w porywach wiejącego z maksymalną prędkością dochodzącą do 75 km/h.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Według IMGW: "prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stan wody układa się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych - lecz poniżej stanów alarmowych.