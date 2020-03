Prognoza pogody na 16 dni: ani jednego mroźnego dnia

Pierwszy wiosenny miesiąc może być bardzo podobny do swoich zimowych poprzedników, bo zarówno w styczniu, jak i w lutym mieliśmy właśnie marcową temperaturę, czyli dużo wyższą od przeciętnej. Sprzyjała temu utrzymująca się prawie bez przerwy zachodnia i południowa cyrkulacja powietrza, która będzie rządzić pogodą również w najbliższych dniach.

Na początku nowego tygodnia będziemy mieć niże nad Polską oraz u wybrzeży Szkocji, a wyże nad Atlantykiem oraz nad Rosją. W takiej sytuacji nie ma mowy o tym, żeby napłynęło do nas mroźne arktyczne powietrze, bo nadal dominować będzie przemieszczanie się mas powietrza z zachodu na wschód. Będzie więc do nas płynąć powietrze dość łagodne, a to czy poszczególne dni będą cieplejsze, czy chłodniejsze, będzie zależeć od tego, znad której części oceanu ono napłynie (patrz mapa).

Do Polski płynie ciepło

Na początku tygodnia możemy spodziewać się 9 stopni w poniedziałek i aż 12 we wtorek. W następnych dniach temperatura trochę się obniży i ma być od 4-5 stopni na północy do 8-9 na południu. Później, od najbliższego weekendu, zrobi się trochę cieplej i prawie codziennie na termometrach zobaczymy 11-12 stopni na południu kraju, a 6-7 na północy. W podobnym zakresie temperatura utrzyma się do połowy miesiąca, a potem może być jeszcze cieplej, to znaczy od 10 do 15 stopni.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.