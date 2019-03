Prognoza pogody na 16 dni: będą dwie fale chłodu

Ochłodzenie, które czeka nas w najbliższych dniach będzie spowodowane przez arktyczne powietrze napływające ze Skandynawii. Takiej cyrkulacji powietrza od poniedziałku będą sprzyjać dwa niże przesuwające się nad Bałtykiem i północną Szwecją oraz irlandzki wyż. Między tymi układami ciśnienia z północy na południe popłynie zimne powietrze i dotrze do naszej części Europy (patrz mapa).

Z północy idzie ochłodzenie

Na początku tygodnia czeka nas wyraźne ochłodzenie w całej Polsce. We wtorek i środę będzie zaledwie od 6 do 11 stopni Celsjusza. Po kilku zimnych dniach temperatura ponownie wzrośnie i w ostatni marcowy weekend ociepli się nawet do 16-17 st. C. Następnie, już na początku kwietnia, znowu zrobi się chłodniej i będzie najwyżej 12-13 st. C na południu i 7-8 st. C na północy. Nieco wyższej temperatury, do 15-16 st. C możemy spodziewać się ponownie od 6 kwietnia.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.