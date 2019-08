Tego największego wyskoku temperatury możemy spodziewać się już w najbliższą środę. Przez cały ten tydzień do Polski będzie płynąć ciepłe lub gorące powietrze. Napływ powietrza będzie możliwy dzięki niżowi, który w poniedziałek będzie mieć swoje centrum niedaleko wybrzeży Szkocji oraz wyżowi ciągnącemu się od Morza Śródziemnego, przez centrum kontynentu, po Skandynawię. Te ośrodki ciśnienia wspólnie będą odpowiedzialne za południowo-zachodnią, a więc ciepłą, cyrkulację powietrza (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa nad Europą

Najbliższe dni będą gorące na południu Polski - tu właściwie codziennie będzie 27, 28 stopni, a w środę nawet 30. Na północy kraju temperatura będzie niższa o 5, 6 stopni. Taka sytuacja utrzyma się do 10 sierpnia, a następnie w całym kraju zrobi się nieco chłodniej i na południu będzie maksymalnie około 25 stopni, a na północy około 20. Wyjątkiem, i to chłodniejszym, będzie połowa sierpnia. Wtedy na kilka dni do Polski napłynie wyraźnie chłodniejsze powietrze i z wyjątkiem południa kraju będzie poniżej 20 stopni.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.