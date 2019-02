Po weekendowym dużym ociepleniu następuje właśnie zmiana cyrkulacji powietrza na chłodniejszą, ale ochłodzenie, które odczujemy od poniedziałku, po pierwsze nie będzie duże, a po drugie będzie niezbyt trwałe. Zimniejsze powietrze napłynie do nas od strony Skandynawii bramą, którą wspólnie utworzą niż nad Finlandią oraz wyż z południa Niemiec. Po kilku dniach miejsce tej chłodnej masy powietrza zajmą cieplejsze, które teraz od strony Atlantyku wkraczają na zachód Europy (patrz mapa).

Ciśnienie atmosferyczne nad Europą

Na początku tygodnia zrobi się chłodniej - na północy kraju będzie około 0 stopni, a na południu 3, 4. Z kolei pod koniec tygodnia temperatura będzie powoli rosnąć i ociepli się do nawet do 7, 8 stopni. Również w następnym tygodniu dni będą z dodatnią temperaturą: od 2, 3 stopni na wschodzie do aż 9 stopni na zachodzie kraju. Wyraźnie chłodniejsza aura, z lekkim mrozem w dzień, może przyjść do Polski od 18 lutego.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.