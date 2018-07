Prawie wszędzie w Europie temperatura w dzień przekracza 20 stopni. Chłodniejszymi wyjątkami są tylko Islandia i wybrzeża, zwłaszcza północne, półwyspu Skandynawskiego. My znajdujemy się w zasięgu bardzo ciepłych mas powietrza, które docierają do Polski z południa lub z zachodu Europy. Jednocześnie układ ciśnienia, który teraz jest nad naszym kontynentem, nie spowoduje napływu do naszego kraju gorącego powietrza z Afryki i dlatego w prognozie nie widać ponad trzydziestostopniowych upałów (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa w Europie

W najbliższych dniach temperatura będzie wysoka, ale nie przekroczy 27 stopni. Taka sytuacja utrzyma się przez cały tydzień. W następnym tygodniu zrobi się trochę cieplej i w wielu regionach, a zwłaszcza na zachodzie i południu kraju, temperatura zbliży się do 30 stopni, ale raczej ich nie przekroczy. Podobna temperatura, z niewielkimi wahaniami, powinna utrzymać się do 24 lipca.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.