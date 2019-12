Prognoza pogody na 16 dni: coraz więcej chłodu

Obecne ochłodzenie wkradło się do dużej części Europy (patrz mapa) między niżem, który w poniedziałek będzie nad północną Skandynawią, a wyżem znajdującym się nad Irlandią. Taki układ ciśnienia powoduje przemieszczanie się zimnych mas powietrza z północy na południe i w zasięgu tego chłodu jest nie tylko cała Europa Środkowa i Wschodnia, ale też na przykład kraje Beneluksu. Natomiast ciepłe powietrze zostało zepchnięte na samo południe kontynentu (Włochy) i bez przeszkód płynie też nad Atlantykiem w kierunku Islandii.

Z północy płynie zimne powietrze

Przed nami, w nowym tygodniu, chłodne dni z temperaturą od 1-2 stopni na wschodzie do 6-7 na zachodzie i południu. Nocami, zwłaszcza w czasie rozpogodzeń, kilkustopniowy mróz. W następnym tygodniu lekki mróz możliwy jest także w ciągu dnia na wschodzie kraju, a najwyższa temperatura, jakiej możemy się wtedy spodziewać, to 4 stopnie w zachodniej Polsce. Podobnie będzie wyglądać temperatura w następnych dniach aż do 17 grudnia - w dzień będzie przeważnie od około 0 stopni na wschodzie do 3-4 na zachodzie.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.