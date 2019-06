Prognoza pogody na 16 dni: fala upałów zmierza do Polski

Przyczyną gorącej pogody będzie powietrze, które już zaczęło płynąć z północnej Afryki do Europy. Jego droga wiedzie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy do naszego kraju. Taka cyrkulację powietrza jest możliwa z powodu obecności niżu nad Atlantykiem i wyżu na wschód od naszych granic. Między tymi układami ciśnienia mamy silny przepływ powietrza z południa na północ, który sprawi, że w dużej części naszego kontynentu zrobi się gorąco, a nawet upalnie. Z kolei po drugiej stronie wspomnianego niżu będzie płynąć chłodne powietrze z północy, które dotrze np. do Wielkiej Brytanii (patrz mapa).

Gorące powietrze zmierza do Polski

Wszyscy odczujemy napływ gorącego powietrza już od poniedziałku, bo wtedy na zachodzie kraju będzie aż 30 stopni Celsjusza. W następnych dniach temperatura będzie jeszcze wyższa i może osiągać nawet 31 st. C. Po pięciu upalnych dniach, w czasie najbliższego weekendu, temperatura trochę spadnie, ale nadal będzie bardzo ciepło i możemy liczyć na 25-26 st. C. Następne dni, od 10 czerwca, zapowiadają się gorąco, bo na termometrach zobaczymy przeważnie od 24 do 29 st. C, a czasami będzie wręcz upalnie i możemy spodziewać się 30 st. C.