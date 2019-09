Prognoza pogody na 16 dni: jeszcze trochę wrześniowego lata

Zanim nastąpi to wyraźne ochłodzenie, to wcześniej przed nami kilka dni wrześniowego, ciepłego lata. Takiej pogodzie będzie sprzyjać powietrze, które w najbliższych dniach ma docierać do Polski z południa. Przyczyną takiej cyrkulacji powietrza będą wespół niże znajdujące się na południu i w centrum kontynentu oraz rosyjski wyż.

W najbliższych dniach aż do soboty czeka nas ciepła pogoda z temperaturą do około 25 stopni w najcieplejszych regionach, czyli na wschodzie i południu. W tym czasie nad morzem i na zachodzie będzie około 20 stopni. Później, to znaczy w połowie września, zrobi się chłodniej i wtedy temperatura spadnie do 14-15 stopni na północy i 18-19 w pozostałych regionach. Po kilku chłodniejszych dniach, w drugiej połowie miesiąca możemy jeszcze liczyć na ocieplenie do 22-23 stopni.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.