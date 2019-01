Mroźna i sucha pogoda, z którą właśnie mamy do czynienia, to wpływ rozległego wyżu, który na początku tygodnia będzie rozciągać się od naszej części Europy aż po Atlantyk. W obszarze, gdzie oddziałuje wspomniany wyż, na ogół jest pogodnie, co sprzyja nocnym spadkom temperatury nawet do kilkunastu stopni poniżej zera w centrum kontynentu. Cieplejsze, atlantyckie powietrze dociera tylko do zachodnich wybrzeży Europy i na razie to się nie zmieni (patrz mapa).

Zimne powietrze z Arktyki i Rosji będzie często napływać do Polski

W najbliższych dniach czeka nas wyżowa, mroźna pogoda z temperaturą w dzień do -6 stopni na wschodzie kraju. Noce będą dużo zimniejsze z lokalnymi spadkami temperatury do około -15 stopni. Na lekkie i tylko przejściowe ocieplenie możemy liczyć pod koniec stycznia. Wtedy na wschodzie będzie lekki mróz, a na zachodzie kilka stopni powyżej zera. Z kolei pierwsze dni lutego przyniosą nową falę mroźnego powietrza i spadek temperatury w dzień do -7, -8 stopni.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.