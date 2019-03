Prognoza pogody na 16 dni: ochłodzenie i szybki powrót ciepła

W pierwszym dniu nowego miesiąca zrobi się zimniej, ponieważ ostatniej marcowej nocy nad Polską przejdzie zimny front. Za frontem, już w chłodnej masie powietrza płynącej z północy, utworzy się wyż nad Morzem Bałtyckim. Jego obecność zagwarantuje nam co prawda pogodne niebo, ale to z kolei będzie sprzyjać nocnym przymrozkom na początku tego tygodnia. Wspomniane wcześniej chłodne powietrze płynące ze Skandynawii przyniesie przejściowe ochłodzenie w wielu krajach naszej części kontynentu (patrz mapa).

Chwilowe ochłodzenie w Polsce

Pierwsze dwa dni kwietnia nie będą zbyt ciepłe, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju, gdzie będzie nie więcej niż 10 stopni Celsjusza. Potem zacznie się szybko ocieplać i tuż przed weekendem może być aż 20 st. C na południu Polski. Następnie, już w pierwszy kwietniowy weekend, znowu zrobi się chłodniej i będzie od 8 do 15 st. C. Po trzydniowym ochłodzeniu ponownie zacznie się ocieplać i na dłużej zagości ciepła pogoda, czasami z temperaturą do około 20 st. C.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.