Prognoza pogody na 16 dni: ocieplenie nie potrwa długo

O pogodzie w naszej części Europy ma teraz decydować bardzo rozległy niż, który w poniedziałek będzie nad Irlandią, a jego "odnoga" nad północną Polską. Wokół tych niżów będą przemieszczać się różne masy powietrza: cieplejsza popłynie do nas i naszych wschodnich sąsiadów, a chłodniejsza do zachodniej części kontynentu. Zdecydowanie najzimniejsze powietrze będzie jednak docierać do północnej Skandynawii - tam nocami temperatura spada do około -20 stopni (patrz mapa).

Do Polski zbliża się ochłodzenie

Zanim chłodniejsze powietrze napłynie i do nas, to na początku tygodnia będzie ciepło jak na listopad - w poniedziałek do 17, a we wtorek i środę do 13-14 stopni. Później jednak zacznie się ochłodzenie i z dnia na dzień temperatura będzie coraz niższa - w czasie najbliższego weekendu będzie do 10 stopni na południu i tylko 2-3 na wschodzie kraju. W kolejnych dniach, aż do 19 listopada, najwyższa temperatura to 7-8 stopni powyżej zera.