Chłodniejsze powietrze z północy da się też odczuć w Wigilię, ale będzie to tylko namiastka zimy i szybko zniknie. To niewielkie i chwilowe oziębienie na początku tygodnia będzie spowodowane obecnością wyżu na zachodzie Europy i niżów na wschodzie. Między wysokim a niskim ciśnieniem popłynie do nas zimne powietrze z północy. Z kolei po drugiej (zachodniej) stronie wspomnianego wyżu, który będzie nad Wielką Brytanią, cieplejsze masy powietrza będą płynąć z południa na północ (patrz mapa).

Ostra zima nie chce przyjść

W Wigilię i pierwszego dnia świąt delikatny mróz (do -2 stopni) będzie na wschodzie kraju, a na zachodzie ma być lekko powyżej zera. Po świętach zrobi się cieplej i w zachodniej Polsce może być nawet 7 stopni. Stary rok pożegnamy i nowy przywitamy temperaturą od około 0 stopni na wschodzie do 4 na zachodzie. Później natomiast, od 2 stycznia, możliwe jest większe ochłodzenie i kilka dni mrozów, we wschodniej Polsce temperatura spadnie do -6 stopni w ciągu dnia.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.