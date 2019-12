Prognoza pogody na 16 dni: potężne fale ciepła zmierzają do Polski

Mamy połowę grudnia, a mapy pogody wyglądają coraz bardziej wiosennie. Do Polski płynie i będzie płynąć jeszcze intensywniej w najbliższych dniach ciepłe powietrze znad Atlantyku oraz z południa Europy. Za taki stan rzeczy odpowiadają niże, które w poniedziałek będą nad Wielką Brytanią i Finlandią oraz wyż z centrum nad Bałkanami. Ich obecność w tych miejscach powoduje napływ ciepłego powietrza z południowego zachodu do centrum Europy, a nawet do wschodniej części kontynentu. Ten właśnie strumień ciepła będzie u nas przyczyną wyjątkowo wysokiej jak na grudzień temperatury. W tym czasie mroźne powietrze z północy będzie docierać tylko do Skandynawii i Rosji (patrz mapa).

Polska w strumieniu ciepła

Przed nami cała seria ciepłych dni - w połowie tygodnia na południu kraju może być aż 13-14 stopni, a w czasie najbliższego weekendu, czyli tuż przed świętami, do 12 stopni. W tym czasie nawet nocami będzie powyżej 0 stopni. Nieco niższa temperatura, ale też nie zimowa, zapowiada się na Wigilię i Boże Narodzenie - wtedy będzie od 3-4 stopni na wschodzie do 8-9 na zachodzie Polski.

Następnie, już pod koniec roku, stopniowo będzie robić się coraz chłodniej i w ciągu dnia będzie od około 0 stopni na wschodzie do 3-4 na zachodzie.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.