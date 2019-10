Nad Polskę napłynęło z południa bardzo ciepłe powietrze. Nawet wysoko w Tatrach, gdzie jeszcze kilka dni temu było mroźno, temperatura wzrosła w niedzielę aż do 12 stopni Celsjusza na Kasprowym Wierchu. Napływ ciepłego powietrza do naszego kraju jest możliwy dzięki niżom, które znajdują się na zachód i na północ od Polski. Na początku tygodnia jeden z niżów będzie nad Zatoką Fińską, a drugi nad Irlandią. Dzięki takiemu położeniu będziemy w strumieniu ciepłego powietrza, który przemieszcza się z południowego zachodu Europy, od strony Morza Śródziemnego, w kierunku centrum kontynentu (patrz mapa).

Strumień ciepła nad Polską (tvnmeteo.pl)

Nowy tydzień zaczniemy od bardzo wysokiej temperatury jak na połowę października - na południu kraju będą aż 23, 24 st. C. W kolejnych dniach, od środy, temperatura będzie trochę niższa, ale i tak ma być ciepło, bo od 14 st. C na północy do 19 st. C. W czasie najbliższego weekendu znowu możemy liczyć na nieco ponad 20 st. C w najcieplejszych regionach kraju (Śląsk, Małopolska). Na większe i długotrwałe ochłodzenie powinniśmy być gotowi od 23 października.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.