Prognoza pogody na 16 dni: upał znowu idzie do Polski

Kończy się czas chłodniejszej pogody w naszej części Europy i znowu możemy spodziewać się afrykańskiego żaru w centrum kontynentu. Napływ gorącego powietrza "uruchomią" wspólnie niż z zachodu Europy wraz z wyżem, który będzie przemieszczać się nad środkową częścią kontynentu. Takie położenie ośrodków ciśnienia to nic innego jak zaproszenie dla upalnego powietrza z Afryki, które przez Morze Śródziemne, a następnie Hiszpanię i Francję będzie płynąć do centrum Europy (patrz mapa).

Znowu napłynie gorące powietrze

Na początku tygodnia, zanim jeszcze gorąca masa powietrza dotrze do Polski, będzie nie więcej niż 28 stopni, ale już w środę odczujemy upał, bo będą aż 32 stopnie na zachodzie kraju. Kolejne dni będą jeszcze gorętsze i temperatura wzrośnie nawet do 34 stopni, a to znaczy, że ta fala upałów powinna być nieco słabsza od poprzedniej z czerwca (wówczas było 38 stopni). Upalna pogoda w niektórych częściach kraju utrzyma się do końca tygodnia, a na przełomie lipca i sierpnia będzie o kilka stopni mniej, czyli od 20-21 stopni na północy do 26-27 na południu. W następnych dniach, od 5 sierpnia, znowu zrobi się cieplej i możemy spodziewać się 29-30 stopni.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.