Prognoza pogody na 16 dni: wybuch wiosny przerwany ochłodzeniem

Zarówno ocieplenia, jak i ochłodzenia będą spowodowane przez niże i fronty przesuwające się teraz z zachodu na wschód Europy. W zależności od położenia i frontów, i niżów będziemy na przemian znajdować się w chłodnej lub ciepłej masie powietrza. Ten drugi przypadek, czyli ciepło, czeka nas już w ten poniedziałek, bo właśnie na początku tygodnia niż znajdujący się w pobliżu Danii pchnie do nas z południa powietrze znad Morza Śródziemnego (patrz mapa).

Do Polski napłynie ciepłe powietrze

W poniedziałek możemy spodziewać się aż 17 stopni na zachodzie i południu kraju. To gwałtowne ocieplenie już we wtorek zostanie zastąpione ochłodzeniem, ale w czwartek kolejny raz zrobi się bardzo ciepło jak na początek marca i może być aż 18 stopni na południu i 13 na północy. Ten wybuch wiosny szybko przerwie ochłodzenie i w najbliższą sobotę będzie tylko od 5 do 9 stopni. W następnym tygodniu, czyli od 11 marca, na północy będzie przeważnie 6, 8 stopni, a na południu do 13, 14 i podobna temperatura utrzyma się do 19 marca.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.