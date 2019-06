Prognoza pogody na Boże Ciało

Tornada przetoczyły się przez Stany Zjednoczone - 17-06-2019 W weekend mieszkańcy USA zmagali się z gwałtowną pogodą. Do Narodowej Służby Pogodowej wpłynęły raporty dotyczące 21 tornad. W niektórych regionach wiatr wiał w porywach z prędkością 140 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

We wtorek w województwach na południowym wschodzie Polski pojawią się słabe i przelotne opady deszczu. Spadnie maksymalnie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W Beskidzie miejscami mogą występować burze z opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. W pozostałych częściach kraju spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje ze wschodu i południowego wschodu, słabo i umiarkowanie.

Środa w całym kraju przyniesie przelotny deszcz i burze. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu, a wiatr będzie rozpędzał się do 60-90 km/h, miejscami spodziewany jest grad. Temperatura maksymalna sięgnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu.

Pogoda w Boże Ciało nie zachwyci

Pogoda w Boże Ciało będzie sprzyjać jedynie mieszkańcom Śląska. W czwartek w pozostałych regionach wystąpią przelotne opady i burze z deszczem o natężeniu do 10-20 l/mkw., porywami wiatru o prędkości 60-80 km/h oraz miejscowymi opadami gradu. Termometry pokażą od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. Powieje ze zmiennych kierunków, słabo i umiarkowanie.

Uszkodzone dachy i połamane drzewa po nawałnicach - 17-06-2019 Prawie 150 razy interweniowali podkarpaccy strażacy ostatniej doby usuwając skutki nawałnic, jakie przeszły nad częścią województwa. Łącznie w ciągu ostatnich dwóch dni strażacy w całym kraju wzywani byli 1908 razy. Na Kontakt 24 wysyłaliście swoje pogodowe relacje. czytaj dalej

Długi weekend czerwcowy miejscami chłodny

W piątek w całym kraju prognozowane jest zmienne zachmurzenie, przelotne opady deszczu i burze. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu, powieje z prędkością 60-80 km/h, miejscami sypnie również grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Sobota będzie na ogół pochmurna i deszczowa. Prognozowane są również burze z opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry wskażą od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może przybierać na sile, powieje z kierunków wschodnich.

Długi weekend czerwcowy zakończy się zmiennym zachmurzeniem i miejscowymi opadami deszczu. W niedzielę temperatura maksymalna sięgnie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy będą rozpędzać się do 40-60 km/h, powieje z północnego zachodu.