Prognoza pogody na Boże Narodzenie: w wielu miejscach będzie padać

Prognoza pogody na Boże Narodzenie

W Boże Narodzenie będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Jeśli chodzi o opady, to pojawią się na zachodzie i południu kraju. Będą to głównie okresowe opady deszczu, których suma nie powinna przekroczyć 5 l/mkw. Tylko na obszarach podgórskich i górskich spodziewamy się opadów śniegu z deszczem oraz śniegu do 5 cm. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie, Górnym Śląsku i w Małopolsce, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo w Boże Narodzenie

Czeka nas chłodna i wilgotna środa. Na zachodzie, południu i częściowo w centrum kraju biomet będzie niekorzystny. Na pozostałym obszarze Polski pogoda nie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda Warszawa

Noc: pochmurno. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy 994 hPa, będzie spadać.

Dzień: pochmurno. Temp. maks. 5 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa 996 hPa, będzie rosło.

Pogoda Trójmiasto

Noc: pochmurno z przejaśnieniami. Temp. min. 2 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1007 hPa, będzie spadać.

Środa: pochmurno z przejaśnieniami. Temp. maks. 6 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1012 hPa, będzie rosło.

Pogoda Poznań

Noc: pochmurno, okresami deszcz. Temp. min. 2 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 997 hPa, będzie spadać.

środa: pochmurno, okresami deszcz. Temp. maks. 5 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1000 hPa, będzie rosło.

Pogoda Wrocław

Noc: pochmurno, okresami deszcz. Temp. min. 2 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 993 hPa, będzie spadać.

Środa: pochmurno, okresami deszcz. Temp. maks. 7 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 995 hPa, będzie rosło.

Pogoda Kraków

Noc pochmurno, okresami deszcz ze śniegiem. Temp. min. 0 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 982 hPa, będzie spadać.

Środa: pochmurno, okresami deszcz. Temp. maks. 4 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 982 hPa, będzie się wahać.