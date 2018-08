Prognoza pogody na długi weekend: gorąco. Burzowe epizody

W środę 15 sierpnia będzie na ogół pogodnie, jedynie miejscami może słabo popadać. Temperatura wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Czwartek będzie słoneczny. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Podkarpacie z burzami

W piątek na Podkarpaciu może spaść przelotny deszcz, niewykluczone są też burze. Podczas nich może spaść 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać do 80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Sobota nie wszędzie pogodna

Na Śląsku, Mazurach i Suwalszczyźnie sobota powinna być pogodna. Na pozostałym obszarze może przelotnie popadać deszcz, mogą też przejść burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Termometry pokażą od 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 31 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zmieniających się powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela bez deszczu

W niedzielę na niebie pojawią się chmury, ale nie powinno z nich padać. Termometry pokażą od 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.