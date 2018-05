Prognoza pogody na długi weekend: gwałtowna aura

Gorąco "zagrożeniem dla zdrowia i życia". Może też zagrzmieć - 29-05-2018 Wysokie temperatury utrzymają się przez kilka dni, co może okazać się niebezpieczne dla naszego zdrowia. Gorąca pogoda przyniesie też burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. czytaj dalej

Boże Ciało z burzami

W środę, na wschód od linii Wisły i Sanu ma być słonecznie. Poza tym synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze, miejscami może spaść grad. Szykuje się gorący, a miejscami upalny wręcz dzień. Temperatura wyniesie maksymalnie od 28 stopni Celsjusza na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych osiągający jednak do 90 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego wschodu.

W czwartek na wschodzie powinno być słonecznie. Poza tym, na pozostałym obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze, gdzieniegdzie możliwe są opady gradu. Temperatura dojdzie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a w porywach burzowych jego prędkość będzie osiągać nawet do 90 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Nie odpoczniemy od burz

Na zachodzie i południu w piątek możliwe są przelotne opady deszczu i burze - lokalnie niewykluczony jest grad. Na pozostałym obszarze kraju szykuje się pogodny dzień. Termometry wskażą maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych może wiać z prędkością nawet do 90 km/h.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Sobota okaże się pogodna tylko na Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem. Temperatura dojdzie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr, a podczas burz porywy dojdą do 90 km/h.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Odrobinę chłodniej

W niedzielę na zachodzie i południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, miejscami niewykluczony jest też grad. Poza tym powinno być słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie od 25 st. C na Pomorzu do 28 st. C na Mazowszu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych może osiągać prędkość do 90 km/h, powieje ze zmiennych kierunków.

