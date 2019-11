Prognoza pogody na długi weekend: i deszczowe, i pogodne chwile

Miejscami leży 80 centymetrów śniegu - 06-11-2019 We francuskich Alpach spadło dużo śniegu. Są takie miejsca, gdzie pokrywa śnieżna sięga około 80 centymetrów. czytaj dalej

Prognoza pogody na długi weekend

Czwartek w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Warmii upłynie pod znakiem opadów deszczu. Poza tym będzie pogodnie. W Tatrach (na wysokości ponad ponad 1900 m. n.p.m.) spadnie śnieg. Temperatura wyniesie od 9 st. C na Podlasiu do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowy wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 994 hPa.

W piątek po południu na Nizinie Szczecińskiej popada deszcz. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Sobota upłynie z zachmurzeniem zmiennym, a na zachodzie synoptycy przewidują opady deszczu. Termometry pokażą od 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie z południa.

W niedzielę będzie na ogół pogodnie. Przelotne opady deszczu możliwe są tylko na Podkarpaciu. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowane opady deszczu w najbliższych dniach

Prognoza pogody na 11 listopada

Poniedziałek 11 listopada zapowiada się na ogół pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie przeważnie słaby, wschodni.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach