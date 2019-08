Prognoza pogody na długi weekend: i słońce, i deszcz. Bez upału

"Mam wrażenie, że się topię". Upał i burze, ostrzeżenia dla Europy - 13-08-2019 Upały dają się we znaki Europejczykom. Zarówno w nocy, jak i za dnia temperatura sięga bardzo wysokich wartości. Sprawdź, w których regionach Europy pogoda może być niebezpieczna. czytaj dalej

Na ogół pogodnie

W środę na Pomorzu, Podkarpaciu i we wschodnich regionach prognozowane są przelotne opady deszczu. Na Rzeszowszczyźnie możliwe są burze. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni Celsjusza do 25 st. C na Rzeszowszczyźnie. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach burzowych do 70 kilometrów na godzinę.

Czwartek zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Na piątek prognozowane są przelotne opady deszczu. Pogodnie będzie jedynie we wschodnich regionach kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Do 29 stopni

W sobotę na wschodzie przelotnie popada deszcz. W pozostałych regionach dzień będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela w regionach zachodnich przyniesie przelotne opady deszczu. Powrócą także burze. W pozostałych częściach kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa i południowego zachodu. W porywach burzowych będzie rozpędzał się do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Potencjalny rozwój burz w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)