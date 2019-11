Prognoza pogody na długi weekend: intensywny deszcz. Maksymalnie 16 stopni

Jak walczyć ze smogiem? Częstsze kontrole i dotkliwe kary - 08-11-2019 Sezon smogowy w pełni. Jak z nim walczyć? Zdaniem Katarzyny Guzek, rzeczniczki prasowej Greenpeace poziom świadomości Polek i Polaków w zakresie jakości powietrza jest już bardzo wysoki. - Będę skłaniać się ku temu, żeby zaostrzać kary - podkreśliła we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24. czytaj dalej

Długi weekend z deszczem

W sobotę należy się spodziewać pochmurnej aury z przejaśnieniami. W pasie dzielnic zachodnich i środkowych wystąpią opady deszczu, maksymalnie do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być silniejszy.

W niedzielę we wschodniej części kraju będzie pochmurno i spadnie deszcz - suma opadów w ciągu 12 godzin sięgnie do 30 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Poniedziałkowe niebo będzie przykryte zmiennym zachmurzeniem. Pogoda 11 listopada może być dość chłodna - termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Do 15 stopni

We wtorek mieszkańców zachodnich regionów kraju czekają przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Na ogół słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Okresami jego porywy mogą być silniejsze.

Środa zapowiada się pogodnie jedynie na Pomorzu. W pozostałych częściach kraju będzie pochmurno i popada deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna sięgnie od 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 11 st. C na Podkarpaciu. Przeważnie słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na wtorek i środę