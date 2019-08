Burze z gradem i silny wiatr. Alert RCB: znajdź bezpieczne schronienie - 12-08-2019 Pogoda w ciągu najbliższych kilkunastu godzin może przynieść niebezpieczne burze z gradem i miejscami silne porywy wiatru. Do osób przebywających na terenie siedmiu województw Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert RCB. Obowiązują też ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. czytaj dalej

Do 25 stopni

Wtorek przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej oraz w Wielkopolsce, Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe są także burze z opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru osiągającymi do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Środa będzie na ogół pogodna, ale miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie.

W czwartek, czyli w pierwszy dzień długiego weekendu, w całym kraju pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Przelotne opady

Piątek w wielu regionach będzie pogodny. Jedynie na zachodzie i w centrum prognozowane są opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

W sobotę strefa przelotnych opadów pojawi się na wschodzie kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Ciepło i pięknie

Na niedzielę w regionach północnych prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie. Z kolei w centrum i na południu będziemy mogli się cieszyć się pełnią słońca. Temperatura maksymalna sięgnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.