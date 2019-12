Prognoza pogody na drugi dzień Świąt: miejscami deszcz ze śniegiem, maksymalnie 6 stopni

Po Świętach w wielu miejscach zagości prawdziwa zima - 25-12-2019 W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia opady śniegu będą występowały tylko w górach. Później możemy spodziewać się ich również na nizinach. Nie zabraknie też deszczu. Na weekend synoptycy zapowiadają lekki mróz. czytaj dalej

Prognoza pogody na drugi dzień Świąt

Noc okaże się pochmurna. Na północnym wschodzie kraju pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na pozostałym obszarze wystąpią opady deszczu, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. Temperatura wyniesie od 0 stopni Celsjusza na wschodzie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

W drugi dzień Świąt synoptycy prognozują okresami występowanie opadów deszczu, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie deszczu ze śniegiem. W górach popada śnieg. Termometry pokażą od 3 st. C na wschodzie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na wschodzie kraju. Wyniesie powyżej 90 procent. Będzie malała w kierunku zachodnim. Wszędzie będą odczuwalne chłód i wilgoć, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wyniesie minimalnie 2 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1007 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno, pojawią się też opady deszczu. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie do 4 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1011 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pochmurno, wystąpią też opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr powieje słabo, z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1016 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1018 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1005 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno, będą występowały też opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1008 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą minimalnie 1 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, pojawią się też opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku północno zachodniego. Ciśnienie po południu wzrośnie do 995 hPa.