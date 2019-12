Prognoza pogody na drugi dzień Świąt: od deszczu po śnieg, maksymalnie 6 stopni

Po Świętach w wielu miejscach zagości prawdziwa zima - 25-12-2019 W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia opady śniegu będą występowały tylko w górach. Później możemy spodziewać się ich również na nizinach. Nie zabraknie też deszczu. Na weekend synoptycy zapowiadają lekki mróz. czytaj dalej

Na drugi dzień Świąt synoptycy prognozują okresami występowanie opadów deszczu, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie deszczu ze śniegiem. W górach popada śnieg. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na wschodzie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na wschodzie kraju. Wyniesie powyżej 90 procent. Będzie malała w kierunku zachodnim. Wszędzie będą odczuwalne chłód i wilgoć, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w drugi dzień Świąt

Pogoda Warszawa

Pogoda Poznań

Pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1007 hPa.

Pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie do 4 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1011 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1018 hPa.

Pogoda Wrocław

Na ogół pochmurno, będą występowały też opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1008 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno, pojawią się też opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku północno zachodniego. Ciśnienie po południu wzrośnie do 995 hPa.