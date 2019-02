Prognoza pogody na dziś: 14 stopni, ale miejscami też śnieg. Silniejszy wiatr

Pogoda zmienna jak w kalejdoskopie. Pod koniec tygodnia mocno popada - 26-02-2019 Zmienna aura czeka nas w ostatnich dniach lutego i na początku marca. W prognozach pojawiają się chmury i opady, nawet miejscami śniegu, ale także liczne rozpogodzenia. Po fali wiosennych temperatur trzeba się również przygotować na chwilowe ochłodzenie. Może też silniej powiać. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W środę w większości kraju zachmurzy się, ale spodziewane są rozpogodzenia. Na południowym wschodzie może spaść śnieg, poniżej 1 centymetra. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie od 5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, powieje z zachodu. Na północy Polski wiatr rozpędzi się w porywach do 60-70 km/h.

Najwyższą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na wschodzie kraju, gdzie przekroczy 70 procent. W przeważającej części kraju odczujemy komfort termiczny, tam biomet okaże się korzystny. Na wschodnich krańcach Polski odczuwalny będzie chłód, a warunki biometeorologiczne staną się neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Niebezpiecznie we Włoszech. Kolejne ofiary ekstremalnej pogody - 26-02-2019 Ekstremalne warunki atmosferyczne utrzymują się we Włoszech od kilku dni. We wtorek poinformowano o śmierci dwóch kolejnych osób. Tym samym tragiczny bilans wzrósł do sześciu ofiar śmiertelnych. czytaj dalej

Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura dojdzie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, z zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa osiągnie 1010 hPa.

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, okresami dość silny, rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa odnotujemy 1020 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Termometry nie przekroczy 12 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach z prędkością 50 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa wyniesie 1013 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dojdzie do 13 st. C. Umiarkowany wiatr, okresami dość silny, powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 1011 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spadnie, około południa odnotujemy 998 hPa.