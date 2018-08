Prognoza pogody na dziś: 33 stopnie, dużo słońca, ale też lokalne burze

Pogoda na 16 dni: gorąco bez końca - 12-08-2018 Gorące powietrze z Afryki w sierpniu jeszcze nie raz odwiedzi Polskę. czytaj dalej

W poniedziałek po południu na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej możliwy jest przelotny deszcz lub burza. W pozostałej części kraju zapowiada się bardzo słoneczny dzień. Na termometrach zobaczymy od 26 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 30 st. C w centrum, do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie najwyższa w regionach północno-wschodnich - przekroczy tam 60 procent. Poniżej 40 proc. spadnie na Lubelszczyźnie i Ziemi Świętokrzyskiej. Od Pomorza po Podlasie odczujemy gorąco, a na pozostałym obszarze upał. Biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pogodnie. Termometry pokażą 30 st. C. Wiatr powieje z południa, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 998 hektopaskali.

POZNAŃ

Słonecznie. Termometry pokażą 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 997 hPa.

GDAŃSK

Słonecznie. Termometry pokażą 26 st. Wiatr powieje z południa, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1010 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie, temperatura wyniesie 33 st. C. Wiatr powieje z południa, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 995 hPa.

KRAKÓW

Zapowiada się słoneczny poniedziałek. Na termometrach zobaczymy 31 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z kierunku południowego. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 985 hPa.