Prognoza pogody na dziś: aura nie będzie nam rzucała kłód pod nogi

Wielki Piątek w Polsce będzie przeważnie pogodny, tylko miejscami spadnie deszcz. Termometry pokażą do 14 stopni Celsjusza.

Niebo będzie przeważnie pogodne, tylko okresami pojawi się na nim więcej chmur. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim, przez 11 st. C na Mazowszu i Ziemi Lubuskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

- Pogoda nie będzie nam dziś rzucała kłód pod nogi - skomentował w piątkowy ranek we "Wstajesz i wiesz" prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna najwyższa będzie na południowym wschodzie oraz w pasie od Podlasia po Pomorze - tam przekroczy 80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Niebo będzie pochmurne z przejaśnieniami. Popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie rosło, w Gdańsku w południe odnotujemy 1009 hPa.

KRAKÓW

Będzie przeważnie pochmurno, popada przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie się wahało, w południe wyniesie 981 hPa.

POZNAŃ

Będzie pogodnie. Temperatura osiągnie maksymalnie 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahało, w południe odnotujemy 998 hPa.

WARSZAWA

Na ogół będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahało, w południe na barometrach zobaczymy 998 hPa.

WROCŁAW

Niebo będzie pogodne. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie utrzyma tendencję spadkową, w południe odnotujemy 994 hPa.