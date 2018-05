Prognoza pogody na dziś: aż 32 stopnie. W części kraju burze

Na wschód od linii Wisły i Sanu powinno być słonecznie. Poza tym spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, miejscami może spaść też grad. W dzień temperatura osiągnie maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90 km/h.

Najmniejsza wilgotność powietrza w dzień będzie na krańcach północno-wschodnich, tam wyniesie poniżej 40 procent. Będzie się zwiększać w kierunku północno-zachodnim do wartości powyżej 60 procent. W całym kraju odczujemy upał, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

DZIEŃ: okaże się słoneczny. Termometry wskażą do 29 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Wahające się ciśnienie w południe osiągnie 1005 hPa.

POZNAŃ

DZIEŃ: prognozowane są przelotne opady i burze, a także grad. Temperatura dojdzie do 30 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w porywach burzowych jego prędkość może osiągać 90 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie wartość 1004 hPa.

GDAŃSK

DZIEŃ: dużo słońca. Maksymalna temperatura wyniesie 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. W południe ciśnienie osiągnie 1020 hPa i będzie się wahać.

WROCŁAW

DZIEŃ: spodziewane są przelotne opady i burze. Niewykluczony jest grad. Termometry wskażą nawet 32 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr, w porywach burzowych będzie osiągał do 90 km/h. W południe barometry wskażą do 1002 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

KRAKÓW

DZIEŃ: pogoda się popsuje, przewidywane są przelotne opady i burze, niewykluczony grad. Temperatura dojdzie do 30 st. C. Wiatr zapowiada się słaby i umiarkowany, w porywach burzowych jego prędkość wzrośnie do 90 km/h, powieje ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa i będzie się wahać.