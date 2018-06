Prognoza pogody na dziś: aż 33 stopnie i gwałtowne burze

W ciągu dnia na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Ziemi Świętokrzyskiej zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze wystąpią burze, które miejscami mogą być gwałtowne. Będą im towarzyszyć opady deszczu do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność względną w ciągu dnia - przekraczającą 60 procent - odnotujemy na zachodzie kraju. W regionach wschodnich wskaźnik ten nie przekroczy 50 proc. W całym kraju odczujemy upał. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

DZIEŃ: rano będzie słonecznie, potem wystąpią burze z opadem do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Może spaść grad. Temperatura wzrośnie do 30 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada. W Gdańsku w południe odnotujemy 1018 hPa.

KRAKÓW

DZIEŃ: wystąpią intensywne burze, z towarzyszącymi im opadami deszczu do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Temperatura dojdzie do 31 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 987 hPa.

POZNAŃ

DZIEŃ: prognozowane są burze z opadem do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Może spaść grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1004 hPa.

WARSZAWA

DZIEŃ: przeważnie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1005 hPa.

WROCŁAW

DZIEŃ: wystąpią intensywne burze z opadem do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie 32 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1000 hPa.