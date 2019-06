Prognoza pogody na dziś: aż 35 stopni Celsjusza. Z biegiem dnia coraz więcej chmur

Burzowe zakończenie upalnego dnia. Wasze pogodowe relacje - 10-06-2019 Upalny poniedziałek w kilku regionach kraju przyniósł gwałtowne burze. Na Kontakt 24 wysyłaliście swoje pogodowe relacje. czytaj dalej

Poranek w przeważającej części kraju będzie pogodny. W ciągu dnia rozwinie się zachmurzenie kłębiaste. Po południu na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim oraz w południowej części kraju przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Burzom towarzyszyć będzie deszcz o natężeniu do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru o prędkości do 60-90 km/h. Miejscami może spaść grad. Termometry wskażą maksymalnie od 30 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 35 st. C w Wielkopolsce. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

W prawie całym kraju wilgotność powietrza wyniesie mniej niż 70 procent. Na południu i w części zachodniej części Polski wilgotność sięgnie 70 procent, natomiast w zachodnich regionach położonych najbliżej granicy, może dojść do 80 procent. Poczujemy upał, a na południu i zachodzie dodatkowo będzie parno. Biomet we wszystkich województwach okaże się niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Słonecznie, maksymalnie zobaczymy na termometrach 31 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W Gdańsku w południe ciśnienie dojdzie do 1011 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

Poranek będzie słoneczny, potem spadnie przelotny deszcz. Mogą wystąpić również burze. Spadnie około 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 60-80 km/h. Termometry wskażą do 33 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe spadające ciśnienie wyniesie 983 hPa.

POZNAŃ

Pełnia słońca, prognozuje się, że temperatura może wzrosnąć do 35 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie sięgnie 998 hPa, spada.

WARSZAWA

Dużo słońca, temperatura wyniesie maksymalnie 33 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie dojdzie do 1000 hPa, będzie spadać.

WROCŁAW

Zaświeci słońce, maksymalna prognozowana temperatura to 34 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 994 hPa, może się wahać.