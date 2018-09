Ostatnie dni lata. Dużo słońca i ciepła - 17-09-2018 Pogodę w Polsce w najbliższych dniach będzie kształtował wyż znad Ukrainy. W środę na termometrach zobaczymy nawet 29 stopni Celsjusza. W czwartek możemy spodziewać się przelotnego deszczu i burz. czytaj dalej

Ciepło, do 29 stopni

Polska pozostanie pod wpływem rozległego wyżu znad Ukrainy. Napłynie ciepła masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego z południowego zachodu, znad Hiszpanii i Maroka.

Wtorek będzie pogodny i ciepły. Termometry wskażą od 23 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północnych krańcach Polski i wyniesie ona około 60 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W całym kraju odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Ulewy w Hiszpanii. Ratowano rodzinę, która utknęła w zalanym samochodzie - 17-09-2018 W kilku miejscach Hiszpanii przeszły gwałtowne ulewy. Deszcz był tak obfity, że służby interweniowały ponad 100 razy. czytaj dalej

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy 26 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie lekko spada, około południa wyniesie 1007 hPa.

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie lekko spada, około odnotujemy 1017 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 27 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby. Ciśnienie lekko spada, około południa odnotujemy 1007 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura wyniesie 28 st. C. Powieje słaby wiatr, z południa. Ciśnienie lekko spada, około południa wyniesie 1003 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 26 st. C. Południowy wiatr powieje słabo. Ciśnienie lekko spada, około południa wyniesie 994 hPa.