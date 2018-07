Ciepło, coraz cieplej. Weekend w wielu miejscach upalny, nawet 32 stopnie - 24-07-2018 Pogoda w kolejnych dniach okaże się dynamiczna. Synoptycy spodziewają się burz, także z gradem. Temperatura będzie systematycznie wzrastać, by w niedzielę osiągnąć miejscami 32 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu dnia rozciągnie się strefa opadów. Wszędzie poza regionami zachodnimi popada deszcz i zagrzmi. Podczas burz, lokalnie z gradem, spadnie deszcz do 20-30 l/mkw. i powieje wiatr do 90 km/h. Termometry wskażą maksymalnie od 25 st. C na Rzeszowszczyźnie, przez 27 st. C na Mazowszu, Warmii i Mazurach, do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna w ciągu dnia będzie najwyższa na wschodzie, gdzie przekroczy 70 procent. Najniższą odnotujemy w regionach zachodnich - spadnie poniżej 50 proc. Odczujemy przeważnie gorąco, a na południowym zachodzie upał. W całym kraju pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Ma padać przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 27 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 997 hPa.

POZNAŃ

Będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1002 hPa.

GDAŃSK

Pogodnie. Temperatura w najcieplejszej chwili dojdzie do 26 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1013 hPa.

WROCŁAW

Będzie pogodny dzień. Słupki termometrów powędrują maksymalnie 30 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 998 hPa.

KRAKÓW

Popada przelotny deszcz lub burza. Temperatura dojdzie do 26 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 984 hPa.