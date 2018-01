Wiatr zatańczy ze śniegiem. Uwaga na zawieje w najbliższych dniach - 17-01-2018 W najbliższych dniach czeka nas kontynuacja śnieżnej aury. Pojawią się opady śniegu oraz momentami silny wiatr, osiągający nawet 80 kilometrów na godzinę, który może wywołać zamiecie. czytaj dalej

Okresami wystąpią opady śniegu, a na zachodzie deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się dość silny i silny, południowo-zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, a na południowym zachodzie nawet do 80 km/h.

W godzinach wieczornych oraz w nocy jego siła wzrośnie. Na południowym zachodzie oraz na południu powieje do 90-110 km/h. W górach wystąpią zjawiska fenowe, w wyniku czego prędkość wiatru dojdzie aż do 150 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 80 procent we wschodniej Polsce do ponad 90 proc. w regionach zachodnich. W całym kraju odczujemy chłód, będzie też wietrznie i wilgotno. Biomet we wszystkich regionach odczujemy jako niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr dość silny, w porywach 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 985 hPa i spada.

POZNAŃ

Okresami opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr dość silny, w porywach 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 985 hPa i spada.

GDAŃSK

Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr dość silny, w porywach 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 995 hPa i spada.

WROCŁAW

Okresami opady śniegu przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr dość silny, w porywach 45-65 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 985 hPa i spada.

KRAKÓW

Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna w dzień 3 st. C. Wiatr dość silny, w porywach 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 975 hPa i spada.