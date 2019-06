Pomarańczowe i żółte alerty przed upałem - 14-06-2019 Obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują wzrost temperatury do 33 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Piątek w wielu miejscach kraju będzie słoneczny. Tylko w województwach wschodnich i południowo-wschodnich wystąpi przelotny deszcz, a poza tym zagrzmi. W trakcie burz spadnie około 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę. Lokalnie sypnie gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 34 st. C na Podkarpaciu. Ze zmieniających się kierunków powieje wiatr słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza na zachodnim obszarze Polski wyniesie do 60 procent, a na wschodnim - 80 proc. Temperaturę w prawie całej Polsce odczujemy jako upalną, jedynie mieszkańcom północy kraju będzie gorąco. W północno-zachodnich regionach biomet będzie neutralny, a w pozostałych częściach kraju - niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Z północnego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. W południe w Gdańsku ciśnienie wzrośnie do 1022 hPa.

KRAKÓW

Może spaść przelotny deszcz lub wystąpić burza z opadem w wysokości 10-20 l/mkw. i porywami wiatru oscylującymi w granicach 60-80 km/h. Termometry pokażą 33 st. C. Ze wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wzrośnie do 989 hPa.

POZNAŃ

Słoneczna aura. Termometry wskażą do 33 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe rosnące ciśnienie dojdzie do 1010 hPa.

WARSZAWA

Pochmurno z rozpogodzeniami, choć rano możliwy przelotny deszcz. Temperatura dojdzie maksymalnie do 30 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północy. W południe ciśnienie wzrośnie do 1006 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie 31 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie wyniesie w południe 1004 hPa i będzie się wahać.