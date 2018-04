Prognoza pogody na dziś: będzie ciepły dzień, choć nie wszędzie słoneczny

Wiosna ma też gwałtowne oblicze. Burze możliwe prawie codziennie - 09-04-2018 W najbliższych kilku dniach Polska pozostanie pod wpływem niżu znad Atlantyku. We wtorek spodziewamy się rozwinięcia frontu burzowego, niemal codziennie gdzieś w Polsce może zagrzmieć. Z południa będzie napływać ciepłe, zwrotnikowe powietrze. czytaj dalej

Polska pozostaje pod wpływem rozległego układu niżowego znad Atlantyku. We wtorek nad krajem rozwinie się umiarkowanie aktywny front burzowy. Prognozuje się małe zachmurzenie. Po południu będzie ono wzrastać miejscami do umiarkowanego i dużego. Na krańcach zachodnich i północno-wschodnich kraju nie wystąpią opady.

W pozostałych częściach Polski popada przelotny deszcz. Synoptycy prognozują też burze z opadami rzędu 10-15 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą od 18 st. C na Wybrzeżu Gdańskim, przez 23 st. C w centrum, do 24 st. C miejscami na wschodzie. Wiatr południowo-wschodni i wschodni będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny. W porywach powieje do 60 kilometrów na godzinę. Podczas burzy może osiągnąć prędkość 70 km/godz.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność wystąpi na południu kraju, wyniesie 80 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku północnym. Wszędzie odczujemy ciepło. W środkowym pasie Polski warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, w kierunku południowym przechodzące w niekorzystne. W zachodnich i północno-wschodnich regionach pogoda korzystnie będzie wpływała na samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

"Ani kroku(s) dalej". Dywany kwiatów kontra 40 tysięcy turystów - 09-04-2018 W ostatni weekend Dolina Chochołowska przeżyła prawdziwe oblężenie. Odwiedziło ją około 40 tysięcy osób. Strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego niemal 100 razy pouczali turystów, którzy wchodzili wprost w kwitnące kwiaty. czytaj dalej

Początkowo będzie pogodnie. Po południu na niebie zobaczymy więcej kłębiastego zachmurzenia. Może popadać przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 998 hPa.

TRÓJMIASTO

Początkowo będzie pogodnie. Po południu pojawią się kłębiaste chmury. Prognozuje się przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 18 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu. Będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1014 hPa.

POZNAŃ

Pogoda na 16 dni: strumień ciepła nad Polską - 08-04-2018 Tak ciepło, jak będzie w najbliższych dniach, w tym roku w Polsce jeszcze nie było. czytaj dalej

Rano będzie jeszcze pogodnie, po południu wzrośnie kłębiaste zachmurzenie. Mogą pojawić się burze, popada też przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa na barometrach zobaczymy 998 hPa.

WROCŁAW

Rano słonecznie i pogodnie, po południu pojawią się kłębiaste obłoki. Prognozuje się przelotne opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 22 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu. Będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 993 hPa.

KRAKÓW

Początkowo będzie pogodnie. Po południu prognozuje się kłębiaste chmury. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 983 hPa.