Prognoza pogody na dziś: będzie ciepły, przeważnie pogodny dzień

Sobota zapowiada się na ogół pogodnie. Tylko na Podlasiu, Warmii, Mazurach i Pomorzu Gdańskim spodziewane są zanikające opady deszczu do 5 l/mkw. W ciągu dnia mogą pojawić się burze; tam, gdzie wystąpią, spodziewana suma opadów może wynieść od 10 do 20 l/mkw, a porywy wiatru mogą osiągać do 80 km/h. Maksymalna temperatura wyniesie od 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosło, w południe na barometrach zobaczymy 1008 hektopaskali.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność w sobotę odnotujemy na krańcach północno-wschodnich, może ona wynieść nawet 90 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowo-zachodnim. W całym kraju odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne będą prawie wszędzie neutralne. Jedynie mieszkańcy Polski północno-wschodniej muszą się liczyć z niekorzystnym biometem.

Wideo Warunki biometeorologiczne na sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast



TRÓJMIASTO

Zachmurzenie zmienne, przelotny deszcz i burze (10-20 l/mkw opadu i porywy wiatru do 80 km/h). Temperatura maksymalna dojdzie do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie rosło, w Gdańsku w południe dojdzie do 1019 hPa.



KRAKÓW

Dzień zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Prognozowany jest wzrost ciśnienia, w południe wyniesie 991 hPa.



POZNAŃ

Będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Synoptycy przewidują wzrost ciśnienia, w południe barometry wskażą 1009 hPa.





WARSZAWA

Ma być przeważnie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, okresami silniejszy. Spodziewany jest wzrost ciśnienia, barometry w południe wskażą 1008 hPa.



WROCŁAW

Sobota będzie słoneczna i ciepła. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków południowo-zachodnich. W południe barometry wskażą 1006 hPa, będzie rosło.