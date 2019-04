Prognoza pogody na dziś: będzie gorąco. Miejscami może padać i grzmieć

W czwartek powinno być na ogół pogodnie, ale na wschodzie i na północy kraju może popadać przelotny deszcz rzędu do 5-20 l/mkw. Synoptycy nie wykluczają też burz. Termometry pokażą od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, po 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany. Na wschodzie okresami stanie się dość silny, a towarzyszące burzom porywy osiągną prędkość do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność osiągnie wartość w granicach 70 procent. Na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim może przekroczyć 80 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, a na wschodzie dodatkowo wilgoć. Biomet na przeważającym obszarze Polski będzie niekorzystny, a neutralny tylko w części południowo-zachodniej i w Wielkopolsce.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu przelotnie popada deszcz, niewykluczona jest też burza. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach powieje z prędkością do 50 km/h, w burzach do 90 km/h. Barometry około południa pokażą 1002 hPa, ciśnienie wolno spada.

TRÓJMIASTO

Spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, po południu niewykluczony jest deszcz i burza. Temperatura osiągnie maksymalnie 23 st. C. Południowy, słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny, w burzach silny do 90 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 1014 hPa, wolno spada.

POZNAŃ

Spodziewać się należy zachmurzenia małego i umiarkowanego. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Barometry pokażą około południa 1000 hPa, ciśnienie wolno spada.

WROCŁAW

Synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie maksymalnie 26 st. C. Słaby i umiarkowany, ale okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, około południa osiągnie 998 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy 25 st. C. Południowy, słaby i umiarkowany wiatr okresami stanie się dość silny. Ciśnienie około południa będzie oscylować w granicach 988 hPa, waha się.