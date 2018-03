Prognoza pogody na dziś: będzie pochmurno i deszczowo

Coraz cieplej, w niedzielę nawet 16 stopni. Popada deszcz i deszcz ze śniegiem - 06-03-2018 Najbliższe dni będą pochmurne z opadami. Żegnamy mróz. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza w środę do nawet 16 stopni w niedzielę. czytaj dalej

W środę w dzień będzie pochmurno. Na północy i zachodzie kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 3 litrów na metr kwadratowy oraz śniegu do 1-3 cm. W pozostałych regionach popada słaby deszcz do 1 l/mkw., tylko na Podkarpaciu silniejszy, do 5 l/mkw. Temperatura osiągnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza okaże się dość wysoka w całym kraju: od poniżej 80 procent miejscami na południu do ponad 90 proc. w pasie na północy kraju. W regionach południowych odczujemy komfort termiczny, jednak w pozostałej części Polski - chłód. Biomet w całym kraju będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie duże, możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa 983 hPa, waha się.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie duże, okresami pojawią się opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 996 hPa, waha się.

POZNAŃ

Zachmurzenie duże, okresami opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 983 hPa, waha się.

WROCŁAW

Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 980 hPa, waha się.

KRAKÓW

Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 970 hPa, waha się.