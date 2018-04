Prognoza pogody na dziś: będzie pogodnie, miejscami popada deszcz

W niedzielę nadciągną burze. Mogą być silne - 27-04-2018

Do Polski napływa ciepłe powietrze zwrotnikowe, które przyniesie nam wzrost temperatury. W niedzielę na termometrach zobaczymy do 28 stopni Celsjusza, jednak będzie to miało swoją cenę - w większości Polski pojawią się burze, miejscami z gradem. czytaj dalej